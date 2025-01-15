В рязанской школе № 47 произошла стрельба

В образовательном учреждении на улице Великанова работают правоохранители.

В рязанской школе № 47 произошла стрельба. Об этом пишет «Новая газета — Рязань».

В образовательном учреждении на улице Великанова работают правоохранители.

Учебный процесс частично остановлен, ведутся оперативные и следственные действия.

По данным регионального минобра, акт травмы ребенка из игрушечного пластмассового пистолета подтвержден. Ученику оказана первая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет.

В обстоятельствах разбираются сотрудники органов внутренних дел.

Организована служебная проверка.

Позже в полиции сообщили подробности «стрельбы» в рязанской школе. В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе школьника.