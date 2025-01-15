В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе в Рязани школьника

Врачи диагностировали мальчику ушиб мягких тканей.

В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе в Рязани школьника. Информацию публикует опергруппа Рязанской области.

В минздраве сообщили, что помощь пострадавшему при стрельбе в рязанской школе подростку оказана в травмпункте Областной детской клинической больницы. Врачи диагностировали мальчику ушиб мягких тканей.

Ребенка уже отпустили домой.

Напомним, в рязанской школе № 47 восьмиклассник случайно выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета. Полиция организовала проверку по данному факту.