В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе в Рязани школьника
Врачи диагностировали мальчику ушиб мягких тканей.
В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе в Рязани школьника. Информацию публикует опергруппа Рязанской области.
В минздраве сообщили, что помощь пострадавшему при стрельбе в рязанской школе подростку оказана в травмпункте Областной детской клинической больницы. Врачи диагностировали мальчику ушиб мягких тканей.
Ребенка уже отпустили домой.
Напомним, в рязанской школе № 47 восьмиклассник случайно выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета. Полиция организовала проверку по данному факту.