В полиции сообщили подробности «стрельбы» в рязанской школе
По данным УМВД, один из учеников 8 класса школы № 47 по неосторожности выстрелил из стреляющего пластмассовыми шариками игрушечного пистолета в одноклассника.
В полиции сообщили подробности «стрельбы» в рязанской школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По данным УМВД, один из учеников 8 класса школы № 47 по неосторожности выстрелил из стреляющего пластмассовыми шариками игрушечного пистолета в одноклассника.
Отмечается, что игрушку мальчик приобрел на маркетплейсе.
Пострадавшего подростка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровья школьника нет.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее появились кадры с места.
Позже в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе в Рязани школьника.