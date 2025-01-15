В полиции сообщили подробности «стрельбы» в рязанской школе

По данным УМВД, один из учеников 8 класса школы № 47 по неосторожности выстрелил из стреляющего пластмассовыми шариками игрушечного пистолета в одноклассника.

В полиции сообщили подробности «стрельбы» в рязанской школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным УМВД, один из учеников 8 класса школы № 47 по неосторожности выстрелил из стреляющего пластмассовыми шариками игрушечного пистолета в одноклассника.

Отмечается, что игрушку мальчик приобрел на маркетплейсе.

Пострадавшего подростка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровья школьника нет.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее появились кадры с места.

Позже в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе в Рязани школьника.