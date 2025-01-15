Еще один район в Рязанской области отказался от Крещенских купаний

Причиной такого решения стала слишком теплая для января погода и тонкий лед на водоемах.

Еще один район в Рязанской области отказался от Крещенских купаний. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По данным издания, купели не будут оборудовать в Кирицах, Спасске-Рязанском и Ижевском в Спасском районе. Причиной такого решения стала слишком теплая для января погода и тонкий лед на водоемах.

Отмечается, что крещенскую воду верующие смогут набрать в храмах после праздничных служб.

Ранее купания отменили в Рязанской районе. В Рязани Крещенские купания пройдут на Ореховом озере, мэрия опубликовала расписание транспорта до него.