В Рязанском районе купели на Крещение оборудовать не будут

Решение приняли из соображений безопасности.

В 2025 году купели на Крещение в Рязанском районе обустраивать не будут. Об этом 14 января сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на районную администрацию.

Отмечается, что решение приняли из соображений безопасности.

«Из-за аномально высокой для декабря и января температуры прочный ледовый покров на водоемах не сформировался. Поэтому массовое пребывание людей в таких местах небезопасно и недопустимо», — заявил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский.

В публикации сказано, что крещенскую воду жители смогут набрать в храмах после праздничных служб.

Напомним, рязанская мэрия опубликовала расписание транспорта до купели на Ореховом озере.