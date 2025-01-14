В России могут отменить Крещенские купания

Причиной стала слишком теплая для января погода.

В России могут отменить Крещенские купания. Об этом пишет «МК».

По данным издания, об отмене Крещенских купаний уже задумались власти Москвы, Свердловской и Саратовской областей. Причиной стала слишком теплая для января погода.

Власти опасаются, что тонкий лед на водоемах может не выдержать наплыв купающихся и создать для них опасность.

В Рязанской области об отмене купаний не сообщалось. Ранее стало известно место, в котором пройдут Крещенские купания в Рязани.