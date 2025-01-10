Названо место, в котором пройдут Крещенские купания в Рязани

В мэрии также сообщили, что из-за проведения Крещенских купаний, с 21:00 18 января будут ограничены движение и стоянка транспорта на проезде Речников от улицы Лесопарковой до остановки «Речной вокзал».

Названо место, в котором пройдут Крещенские купания в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани Крещенские купания традиционно пройдут на озере Ореховом. Нырнуть в прорубь можно будет с 23:00 18 января до 02:00 19 января.

Отмечается, что возле купели будут дежурить медицинские работники, бригады спасателей, сотрудники правоохранительных органов. Все участники смогут бесплатно получить горячие напитки.

В мэрии также сообщили, что из-за проведения Крещенских купаний, с 21:00 18 января будут ограничены движение и стоянка транспорта на проезде Речников от улицы Лесопарковой до остановки «Речной вокзал».