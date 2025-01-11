В Котовске Тамбовской области объявили режим ЧС
Режим ЧС объявили после атаки БПЛА на многоквартирные дома.
Режим ЧС объявлен в Котовске Тамбовской области. Об этом 11 января сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В публикации сказано, что режим ЧС объявили после атаки БПЛА на многоквартирные дома.
Напомним, украинские беспилотники атаковали Котовск ночью в субботу, 11 января. ВСУ ударили по двум жилым домам. Пострадали семь человек.
Кадры с места происшествия можно посмотреть по ссылке.