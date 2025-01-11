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В Тамбовской области украинские БПЛА атаковали жилые дома
Инцидент произошел в Котовске примерно в 1:40. Отмечается, что два жилых дома пострадали после атаки украинских БПЛА.

Ночью в субботу, 11 января, в Тамбовской области украинские БПЛА атаковали жилые дома. Об этом сообщил SHOT.

Инцидент произошел в городе Котовск примерно в 1:40. Отмечается, что два жилых дома пострадали после атаки украинских БПЛА.

Как рассказали каналу местные жители, в результате ЧП в одном из домов поврежден балкон квартиры на пятом этаже. Обломки, оконные рамы и стекла посыпались вниз. Перед случившемся было слышно несколько громких хлопков.

По данным SHOT, пострадали минимум три человека — двое мужчин и женщина. У них легкие ранения от осколков. На месте происшествия работают экстренные службы.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов прокомментировал информацию.

«В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны, ночью в субботу, 11 января, над российскими регионами сбили 85 украинских БПЛА.

31 один дрон уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 беспилотников сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью. По одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым и Курской области.

Позже стало известно, что число пострадавших после атаки беспилотников на Тамбовскую область увеличилось до семи.