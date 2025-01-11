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Число пострадавших после атаки БПЛА на Тамбовскую область увеличилось до семи
Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Семь человек пострадали при атаке украинских беспилотников по Котовску Тамбовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил РЕН ТВ со ссылкой на врио главы региона Евгений Первышов.

Как указано в публикации, три человека получили порезы от осколков, еще четверо пожаловались на повышенное давление.

По словам Первышова, всем оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, ночью в субботу, 11 января, в Тамбовской области украинские БПЛА атаковали жилые дома. Кадры с места можно посмотреть по ссылке.