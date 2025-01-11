Около пяти тысяч тонн мазута остается на дне Черного моря после крушения танкеров

На переработку отправили примерно 40 тысяч тонн замазученного песка.

На дне Черного моря остается около пяти тысяч тонн мазута после крушения танкеров. Об этом в субботу, 11 января, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев РИА Новости.

«Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», — заявил губернатор.

Он отметил, что после очистки берега предстоит важнейшая часть работ — рекультивация пляжей. Вывезенный песок можно будет отделить от нефтепродуктов и использовать в строительстве дорог.

Помимо этого, губернатор сообщил, что на переработку отправили примерно 40 тысяч тонн замазученного песка.

Напомним, пляжи затопили тонны мазута. Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.

Фото: Telegram-канал оперштаба Краснодарского края