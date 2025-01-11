Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 12
Пнд, 13
-1°
Втр, 14
-2°
ЦБ USD 101.91 -0.38 11/01
ЦБ EUR 105.05 -0.04 11/01
Нал. USD 103.30 / 103.00 11/01 16:30
Нал. EUR 107.00 / 108.00 11/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
8 713
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
13 087
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
22 622
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
17 391
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Около пяти тысяч тонн мазута остается на дне Черного моря после крушения танкеров
На переработку отправили примерно 40 тысяч тонн замазученного песка.

На дне Черного моря остается около пяти тысяч тонн мазута после крушения танкеров. Об этом в субботу, 11 января, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев РИА Новости.

«Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», — заявил губернатор.

Он отметил, что после очистки берега предстоит важнейшая часть работ — рекультивация пляжей. Вывезенный песок можно будет отделить от нефтепродуктов и использовать в строительстве дорог.

Помимо этого, губернатор сообщил, что на переработку отправили примерно 40 тысяч тонн замазученного песка.

Напомним, пляжи затопили тонны мазута. Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.

Фото: Telegram-канал оперштаба Краснодарского края