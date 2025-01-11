Около пяти тысяч тонн мазута остается на дне Черного моря после крушения танкеров

На дне Черного моря остается около пяти тысяч тонн мазута после крушения танкеров. Об этом в субботу, 11 января, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев РИА Новости.
«Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», — заявил губернатор.
Он отметил, что после очистки берега предстоит важнейшая часть работ — рекультивация пляжей. Вывезенный песок можно будет отделить от нефтепродуктов и использовать в строительстве дорог.
Помимо этого, губернатор сообщил, что на переработку отправили примерно 40 тысяч тонн замазученного песка.
Напомним, пляжи затопили тонны мазута. Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.
Фото: Telegram-канал оперштаба Краснодарского края