Пляжи Анапы затопили тонны мазута

На сегодняшний день в Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком. Волонтеры пытаются спасти птиц и дельфинов.

Пляжи Анапы затопили тонны мазута. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.

Спустя несколько дней после их крушения пятна мазута прибило на пляжи Анапы. По данным канала, всего в Черное море попало более 4,2 тысячи кубических метров мазута.

Отмечается, что вредные вещества могут добраться до Сочи.

На сегодняшний день в Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком. Волонтеры пытаются спасти птиц и дельфинов.