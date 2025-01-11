«Гонка чемпионов» в 2026 году снова пройдет в Рязани

Формат соревнований немного изменят.

Лыжно-биатлонная «Гонка чемпионов» в 2026 году снова пройдет в Рязани. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

«Решено — Гонка Чемпионов 2.0 точно состоится и снова в Рязани», — написал он.

Аверьянов добавил, что формат соревнований немного изменят. Подробностей он не сообщил.

Напомним, «Гонка чемпионов» прошла на территории рязанского биатлонного комплекса «Алмаз» 4 и 5 января 2025 года. Фоторепортаж с места событий можно посмотреть по ссылке.