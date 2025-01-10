В Рязани осудили двух иностранцев, организовавших нарколабораторию

Суд назначил им наказание от 17 до 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Рязани осудили двух иностранцев, организовавших нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В пятницу, 10 января, рязанский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего и 41-летнего иностранных граждан. В сентябре 2023 года мужчины организовали нарколабораторию в Скопинском районе. В ней полицейские нашли свыше 60 кг наркотика, а также используемые при его изготовлении технологическое оборудование и прекурсоры.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Суд назначил им наказание от 17 до 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.