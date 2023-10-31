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В Рязанской области задержали организаторов нарколаборатории

В Рязанской области задержали группу лиц, которая организовала нарколабораторию на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Производство наркотиков велось в частных домах Скопинского района. В рамках обысков правоохранители изъяли около 50 кг мефедрона, более тонны прекурсоров, а также специальное оборудование и химические реагенты.

«Гражданам одной из стран СНГ, в чьи обязанности входило непосредственное производство и расфасовка наркотиков, грозит от 15 лет до 20 лет лишения свободы.

Житель Московской области, организовавший незаконное производство и сбыт готовых наркотических средств, имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление. Принимая во внимание эти обстоятельства, ему может грозить наказание в виде пожизненного срока лишения свободы», — пишет пресс-служба ведомства.

В отношении организаторов возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). Сейчас они находятся под стражей.