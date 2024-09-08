Умер легенда КВН Александр Масляков
Телеведущий скончался на 83 году жизни.
В воскресенье, 8 сентября, умер телеведущий Александр Масляков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «КВН».
Телеведущий скончался на 83 году жизни. Причина смерти не указывается.
Масляков вел программу «КВН» с 1964 года.
«Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена „За заслуги перед Отечеством“, и основателем творческого объединения „АМиК“. Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить», — написали в посте.
Позже стала известна причина смерти Маслякова.