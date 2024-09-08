Названа причина смерти Александра Маслякова

Он скончался в воскресенье, 8 сентября.

Названа причина смерти телеведущего Александра Маслякова. Об этом в воскресенье, 8 сентября, пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, рак легких стал причиной смерти телеведущего. У него была неоперабельная опухоль.

Как пишет SHOT, восемь месяцев назад врачи сказали Маслякову, что лечение не поможет.

«Полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать. Осложнили ситуацию последствия ковида — коронавирусом ведущий переболел дважды. Последнее время он передвигался на гольф-каре с охраной», — говорится в сообщении.

Напомним, легенда КВН Александр Масляков скончался в воскресенье, 8 сентября, на 83 году жизни.