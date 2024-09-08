Рязанская лига КВН выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова
«Светлая память Александру Маслякову. Рязанская лига скорбит с тысячами квнщиков по всей стране. Светлая память», — написали в посте.
Участники Рязанской лиги Международного союза КВН выразили соболезнования в связи со смертью телеведущего Александра Маслякова. Пост об этом они опубликовали на своей странице во «ВКонтакте».
"Светлая память Александру Маслякову. Рязанская лига скорбит с тысячами квнщиков по всей стране. Светлая память", — написали в посте.
Напомним, Масляков скончался в воскресенье, 8 сентября. Ему было 82 года. Позже стала известна причина его смерти.