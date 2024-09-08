Организаторы шоу каскадеров в Рязани объяснили трюк с вылетевшей машиной

По словам организаторов, трюк с вылетевшим автомобилем был спланированным.

Организаторы «Шоу мастера Панина» в Рязани заявили, что машина каскадеров специально вылетела в сторону зрителей. Об этом они сообщили «Газете. Ru».

По словам организаторов, трюк с вылетевшей машиной был спланированным. Отмечается, что ограждение отодвинули специально, «машина попала именно туда, куда и должна была».

«Со стороны некоторые элементы представления могут выглядеть несколько пугающе, как и любые каскадерские трюки. Но на самом деле все происходит четко, спланировано и с соблюдением мер безопасности», — рассказали они изданию.

Организаторы добавили, что на шоу присутствовали спецслужбы.

Ранее очевидцы сообщали, что в субботу, 7 сентября, на шоу каскадеров в Рязани во время выполнения трюка при наезде на препятствие автомобиль опрокинулся на крышу и «полетела» в толпу зрителей. Видео можно посмотреть по ссылке.