Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
26°
Пнд, 09
28°
Втр, 10
28°
ЦБ USD 89.82 0.12 07/09
ЦБ EUR 99.72 0.53 07/09
Нал. USD 86.20 / 91.50 07/09 16:30
Нал. EUR 98.00 / 101.70 07/09 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
4 часа назад
672
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
2 424
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
6 623
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
7 580
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Организаторы шоу каскадеров в Рязани объяснили трюк с вылетевшей машиной
По словам организаторов, трюк с вылетевшим автомобилем был спланированным.

Организаторы «Шоу мастера Панина» в Рязани заявили, что машина каскадеров специально вылетела в сторону зрителей. Об этом они сообщили «Газете. Ru».

По словам организаторов, трюк с вылетевшей машиной был спланированным. Отмечается, что ограждение отодвинули специально, «машина попала именно туда, куда и должна была».

«Со стороны некоторые элементы представления могут выглядеть несколько пугающе, как и любые каскадерские трюки. Но на самом деле все происходит четко, спланировано и с соблюдением мер безопасности», — рассказали они изданию.

Организаторы добавили, что на шоу присутствовали спецслужбы.

Ранее очевидцы сообщали, что в субботу, 7 сентября, на шоу каскадеров в Рязани во время выполнения трюка при наезде на препятствие автомобиль опрокинулся на крышу и «полетела» в толпу зрителей. Видео можно посмотреть по ссылке.