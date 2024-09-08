На шоу каскадеров в Рязани легковушка едва не влетела в толпу
Инцидент произошел в субботу, 7 сентября.
В субботу, 7 сентября, на шоу каскадеров в Рязани легковушка перевернулась и вылетела за ограждение. Пост об этом
На опубликованных кадрах видно, что во время выполнения трюка при наезде на препятствие легковушка опрокинулась на крышу и «полетела» в толпу зрителей.
По словам автора поста, на шоу сотрудников экстренных служб не было. «Площадка не оборудована, реально небезопасно, чисто по-рязански», — заключили в публикации.
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