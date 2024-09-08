На шоу каскадеров в Рязани легковушка едва не влетела в толпу

Инцидент произошел в субботу, 7 сентября.

В субботу, 7 сентября, на шоу каскадеров в Рязани легковушка перевернулась и вылетела за ограждение. Пост об этом появился в группе «Типичная Рязань» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что во время выполнения трюка при наезде на препятствие легковушка опрокинулась на крышу и «полетела» в толпу зрителей.

По словам автора поста, на шоу сотрудников экстренных служб не было. «Площадка не оборудована, реально небезопасно, чисто по-рязански», — заключили в публикации.

Видео: группа «Типичная Рязань» во «ВКонтакте»