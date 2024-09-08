Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
25°
Пнд, 09
28°
Втр, 10
28°
ЦБ USD 89.82 0.12 07/09
ЦБ EUR 99.72 0.53 07/09
Нал. USD 89.70 / 90.70 07/09 16:30
Нал. EUR 99.60 / 100.60 07/09 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
2 186
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
6 373
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
7 382
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
17 185
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На шоу каскадеров в Рязани легковушка едва не влетела в толпу
Инцидент произошел в субботу, 7 сентября.

В субботу, 7 сентября, на шоу каскадеров в Рязани легковушка перевернулась и вылетела за ограждение. Пост об этом появился в группе «Типичная Рязань» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что во время выполнения трюка при наезде на препятствие легковушка опрокинулась на крышу и «полетела» в толпу зрителей.

По словам автора поста, на шоу сотрудников экстренных служб не было. «Площадка не оборудована, реально небезопасно, чисто по-рязански», — заключили в публикации.

Видео: группа «Типичная Рязань» во «ВКонтакте»