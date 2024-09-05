ГАИ: в Рязанской области поменяли расположение 65% камер

Остальные устройства фиксации остались на прежних местах.

В Рязанской области поменяли расположение 65 процентов камер. Об это редакции РЗН. инфо сообщили в региональной ГАИ.

По данным ведомства, 1 сентября в силу вступил новый закон, из-за чего 65 процентов фото- и видео- комплексов переместили. Остальные камеры остались на прежних местах.

Всего в Рязанской области, как уточнили в ГАИ, 330 камер. Со 193 устройств приходят штрафы.

Напомним, с 1 сентября 2024 года начали действовать новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД. В Рязанской области массово поменяли расположение дорожных камер.