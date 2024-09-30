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Рязанцам рассказали, что делать в случае задымления населенных пунктов
Сообщение появилось на сайте регионального Роспотребнадзора.

Рязанцам рассказали, что делать в случае задымления населенных пунктов. Сообщение появилось на сайте регионального Роспотребнадзора.

В случае задымления следует:

  • избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром (в это время в воздухе находится максимальное количество смога);
  • не открывать окна, особенно ночью и ранним утром;
  • при выходе из дома следует брать с собой необходимые лекарственные препараты, рекомендованные врачом;
  • по мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т. д.) увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • ограничить физическую нагрузку, в том числе сократить рабочий день для работающих со значительной физической нагрузкой;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • при сильной задымленности необходимо применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски). Для более надежной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
  • промывать глаза, нос и горло.

Напомним, в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров.