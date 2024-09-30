Рязанцам рассказали, что делать в случае задымления населенных пунктов
Сообщение появилось на сайте регионального Роспотребнадзора.
Рязанцам рассказали, что делать в случае задымления населенных пунктов. Сообщение появилось на сайте регионального Роспотребнадзора.
В случае задымления следует:
- избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром (в это время в воздухе находится максимальное количество смога);
- не открывать окна, особенно ночью и ранним утром;
- при выходе из дома следует брать с собой необходимые лекарственные препараты, рекомендованные врачом;
- по мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха;
- занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки
и т. д.) увлажненной тканью и периодически ее менять;
- проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- ограничить физическую нагрузку, в том числе сократить рабочий день для работающих со значительной физической нагрузкой;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- при сильной задымленности необходимо применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски). Для более надежной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
- промывать глаза, нос и горло.
Напомним, в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров.