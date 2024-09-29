В Рязанской области за сутки на тушение сухой травы и мусора выезжали 62 раза

По данным регионального ГУ МЧС, наиболее крупные пожары были в Спасском районе, вблизи населенных пунктов Выселки и Новики, Деревенское. А также в Шиловском районе, вблизи населенного пункта Сасыкино, в Путятинском районе.

В Рязанской области за сутки потушили 62 загорания сухой травы и мусора. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, наиболее крупные пожары были в Спасском районе, вблизи населенных пунктов Выселки и Новики, Деревенское. А также в Шиловском районе, вблизи населенного пункта Сасыкино, в Путятинском районе.

Общая площадь пожаров составила более 140 Га. В тушении участвовало 98 единиц техники 218 человек.

Отмечается, что быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и чрезвычайно высокая пожарная опасность (5 класс).

«В условиях сухой погоды трава загорается как порох. Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к гостям и жителям нашего региона с просьбой соблюдать требования особого противопожарного режима», — отметили в ведомстве.