Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
25°
Вск, 29
23°
Пнд, 30
20°
ЦБ USD 92.71 0.3 28/09
ЦБ EUR 103.47 0.28 28/09
Нал. USD 91.90 / 92.30 28/09 10:15
Нал. EUR 102.00 / 102.49 28/09 10:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 2024 16:26
9 803
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
5 993
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
8 227
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
10 344
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области за сутки потушили 70 пожаров
По данным регионального ГУ МЧС, произошло 10 техногенных пожара и 60 загораний травы и мусора.

В Рязанской области за сутки потушили 70 пожаров: 10 техногенных и 60 загораний травы и мусора. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, наиболее сложные пожары произошли в с. Петрово Ряжского муниципального округа и д. Макеенки Касимовского района. В первом населенном пункте возгорание тушили 22 человека и семь единиц техники, а также добровольцы и «Пожлес».

Отмечается, что огонь в с. Петрово уничтожил два жилых дома и три нежилых здания. Огонь не распространился на другие строения.

В д. Макеенки пожар тушили 19 человек личного состава, шесть единиц техники, добровольцы и «Пожлес». Уточняется, что огнем уничтожено нежилое строение, поврежден дом и гараж.

Кроме того, в Спасском районе произошло сразу два крупных загорания травы посадок у с. Деревенское и с. Новики.

Как рассказали в ведомстве, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и чрезвычайно высокая пожарная опасность (5 класс).

Напомним, днем в субботу, 28 сентября, на территории Рязанской области местами сохранятся порывы южного ветра до 18 метров в секунду.