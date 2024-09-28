В Рязанской области за сутки потушили 70 пожаров

По данным регионального ГУ МЧС, произошло 10 техногенных пожара и 60 загораний травы и мусора.

В Рязанской области за сутки потушили 70 пожаров: 10 техногенных и 60 загораний травы и мусора. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, наиболее сложные пожары произошли в с. Петрово Ряжского муниципального округа и д. Макеенки Касимовского района. В первом населенном пункте возгорание тушили 22 человека и семь единиц техники, а также добровольцы и «Пожлес».

Отмечается, что огонь в с. Петрово уничтожил два жилых дома и три нежилых здания. Огонь не распространился на другие строения.

В д. Макеенки пожар тушили 19 человек личного состава, шесть единиц техники, добровольцы и «Пожлес». Уточняется, что огнем уничтожено нежилое строение, поврежден дом и гараж.

Кроме того, в Спасском районе произошло сразу два крупных загорания травы посадок у с. Деревенское и с. Новики.

Как рассказали в ведомстве, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и чрезвычайно высокая пожарная опасность (5 класс).

Напомним, днем в субботу, 28 сентября, на территории Рязанской области местами сохранятся порывы южного ветра до 18 метров в секунду.