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Рязанцам начали приходить уведомления о внесении в реестр воинского учета
Информация поступает через Госулуги.

Рязанцам начали приходить уведомления о внесении в реестр воинского учета. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили сразу несколько читателей.

Информация поступает через Госуслуги.

Рязанская область стала одним из трех регионов, где сейчас тестируют сайт реестра электронных повесток, которые в будущем должны заменить бумажные.

«Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из Реестра воинского учета в личном кабинете Реестра повесток», — говорится в уведомлении.

На самом сайте заявляется, что выписку из реестра получить нельзя. Для настройки полноценной работы сайта потребуется время.

Напомним, 18 сентября в Рязанской области заработал реестр повесток.