В Рязанской области заработал реестр повесток

В настоящее время тестирование системы запущено также в Сахалинской области и в Республике Марий Эл.

В России заработал реестр повесток. В настоящее время тестирование системы запущено в Рязанской и Сахалинской областях и в Республике Марий Эл.

Отмечается, что электронные повестки приравнены к бумажным и будут рассылаться уже в осенний призыв.

С этого момента за неявку призывникам запретят выезд из страны, а также ограничат доступ к ряду услуг, таких как:

Управление транспортом

Регистрация транспортных средств и недвижимости;

Получение кредитов и займов;

Регистрация в качестве ИП или самозанятого;

Войти в реестр можно с помощью подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Повестка считается врученной спустя 7 дней после размещения в реестре.