В Рязанской области заработал реестр повесток
В настоящее время тестирование системы запущено также в Сахалинской области и в Республике Марий Эл.
В России
Отмечается, что электронные повестки приравнены к бумажным и будут рассылаться уже в осенний призыв.
С этого момента за неявку призывникам запретят выезд из страны, а также ограничат доступ к ряду услуг, таких как:
- Управление транспортом
- Регистрация транспортных средств и недвижимости;
- Получение кредитов и займов;
- Регистрация в качестве ИП или самозанятого;
Войти в реестр можно с помощью подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Повестка считается врученной спустя 7 дней после размещения в реестре.