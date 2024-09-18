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В Рязанской области заработал реестр повесток
В настоящее время тестирование системы запущено также в Сахалинской области и в Республике Марий Эл.

В России заработал реестр повесток. В настоящее время тестирование системы запущено в Рязанской и Сахалинской областях и в Республике Марий Эл.

Отмечается, что электронные повестки приравнены к бумажным и будут рассылаться уже в осенний призыв.

С этого момента за неявку призывникам запретят выезд из страны, а также ограничат доступ к ряду услуг, таких как:

  • Управление транспортом
  • Регистрация транспортных средств и недвижимости;
  • Получение кредитов и займов;
  • Регистрация в качестве ИП или самозанятого;

Войти в реестр можно с помощью подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Повестка считается врученной спустя 7 дней после размещения в реестре.