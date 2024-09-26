Появилось фото срочника из Рязани, сбежавшего из парка «Патриот» с автоматом
Напомним, 19-летний уроженец Рязани скрылся из многофункционального огневого центра во время стрельбищ. При себе у него был автомат с боекомплектом.
Появилось фото срочника из Рязани, сбежавшего из парка «Патриот» с автоматом. Его опубликовал Telegram-канал Baza.
Напомним, 19-летний уроженец Рязани скрылся из многофункционального огневого центра во время стрельбищ. При себе у него был автомат с боекомплектом.
Отмечается, что молодой человек ушел в сторону леса.