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Брат погибшего подростка, разбившегося в Чучкове, рассказал подробности ДТП
Напомним, трагедия произошла 21 сентября, примерно в 19:30 на 28-ом километре автодороги М-5 «Урал»

Брат погибшего подростка, разбившегося в Чучкове, рассказал подробности ДТП. Об обстоятельствах трагедии он рассказал в беседе с"КП-Рязань".

Напомним, трагедия произошла 21 сентября, примерно в 19:30 на 28-ом километре автодороги М-5 «Урал». Столкнулись автомобиль «Лада Веста» под управлением 32-летнего местного жителя с мотоциклом «Баотиан», за рулем которого был 17-летний подросток. Он скончался.

По словам брата погибшего, молодой человек ехал вместе с другом в сторону Чучкова на двух мотоциклах. На въезде в поселок в мотоцикл подростка на скорости влетела «Лада Веста».

«От удара брата подкинуло так, что он не коснулся машины, а „Лада“ еще какое-то расстояние протащила мотоцикл. У моего брата были включены все фары, он ехал по краю проезжей части, у его приятеля фар не было, он ехал по обочине рядом. Водитель несся со скоростью больше 100 км/ч, как он не увидел мотоцикл с включенными фарами, не понимаю», — отметил молодой человек.

По его словам, водитель автомобиля утверждает, что не заметил мотоциклистов.