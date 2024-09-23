Госавтоинспекция прокомментировала смертельное ДТП в Чучковском районе

В результате аварии погиб 17-летний мотоциклист.

Госавтоинспекция прокомментировала смертельное ДТП в Чучковском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Трагедия произошла 21 сентября, примерно в 19:30 на 28-ом километре автодороги М-5 «Урал». Там столкнулись автомобиль «Лада Веста» под управлением 32-летнего местного жителя с мотоциклом «Баотиан», за рулем которого был 17-летний подросток.

В результате происшествия несовершеннолетний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязанской области подросток разбился насмерть на мотоцикле.