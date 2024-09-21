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В Госдуме назвали возможные сроки окончания СВО
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чеп допустил, что в 2025 году могут начаться переговоры между Россией и Украиной.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чеп назвал возможные сроки окончания СВО. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По его словам, украинский конфликт вряд ли удастся завершить до конца 2024 года из-за «позиций противоборствующих сторон». Чепа допустил, что процесс урегулирования может начаться весной 2025 года.

«До конца года [начать процесс урегулирования] — маловероятно. Весной — есть шанс. Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею ввиду Курск и другие подобные события», — сказал он изданию.

Ранее Зеленский решил «поставить точку» в конфликте с Россией в этом году.