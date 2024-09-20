Зеленский решил «поставить точку» в конфликте с Россией в этом году

Заявление прозвучало во время совместного выступления с председателем Европейской комиссии.

Зеленский решил «поставить точку» в конфликте с Россией в этом году. Об этом пишет Газета.Ru.

Заявление прозвучало во время совместного выступления с председателем Европейской комиссии.

«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй „саммит мира“ — саммит, который сможет поставить точку в этой войне», — сказал глава Украины.

Он поблагодарил ЕС за совместную работу над реализацией «формулы мира», предложенной самим Зеленским. По мнению президента, это единственный «реальный» и «справедливый» вариант завершения конфликта.