Рязанское минсоцзащиты через суд потребовало от клиники «Медэкспресс» 11,6 млн

Согласно документам, минсоцзащиты требует взыскать с медцентра грант в размере 11 миллионов 668 тысяч 500 рублей.

Минсоцзащиты Рязанской области подало иск к ООО «Медицинский центр Медэкспресс». Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документам, рязанское минсоцзащиты требует взыскать с медцентра грант в размере 11 миллионов 668 тысяч 500 рублей.

Предварительное судебное заседание назначили на 22 октября 2024 года.

Напомним, в 2021 году Рязанской области дополнительно выделяли 31 млн 597 тысяч рублей на пилотный проект по оказанию медико-социальных услуг пожилым людям в 2021 году.

Предполагалось, что в проекте примут участие частное учреждение здравоохранения КБ «РЖД-Медицина г. Рыбное» и ООО «Медицинский центр Медэкспресс».