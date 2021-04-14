Рязанская область получит более 30 миллионов на медуслуги для пенсионеров

Предполагается, что в проекте примут участие частное учреждение здравоохранения КБ «РЖД-Медицина г. Рыбное» и ООО «Медицинский центр Медэкспресс».

Рязанской области дополнительно выделят 31 млн 597 тысяч рублей на пилотный проект по оказанию медико-социальных услуг пожилым людям в 2021 году. Решение по перераспределению бюджетных ассигнований приняли 13 апреля, сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

По словам депутата, регион получает существенную федеральную поддержку по разным направлениям. В рамках пилотного проекта помощь окажут гражданам старше 65 лет, в том числе жителям сельской местности. Губернатор Николай Любимов отметил, что поддержка особенно необходима в период пандемии, когда ряд расходов пришлось существенно увеличить.

«Область сделает все необходимое для того, чтобы выделенные на пилотный проект средства были потрачены максимально эффективно, а качество медицинских и социальных услуг пожилым людям улучшилось», — заявил глава региона.

Предполагается, что в проекте примут участие частное учреждение здравоохранения КБ «РЖД-Медицина г. Рыбное» и ООО «Медицинский центр Медэкспресс».