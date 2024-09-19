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Рязанская область стала шестой в рейтинге по количеству онкозаболеваний
В министерстве рассказали, что в Рязанской области ежегодно отмечается рост доли выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Рязанская область стала шестой в рейтинге по количеству онкозаболеваний. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В министерстве рассказали, что в Рязанской области ежегодно отмечается рост доли выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

«На текущий момент показатель выше на 0,2%, чем в 2023 году и составляет 63,5% от всех первичных случаев злокачественных новообразований. Увеличивается их выявление, что отражается на росте заболеваемости в целом по региону, благодаря активному проведению профилактических осмотров и диспансеризации. В 2024 году отмечен рост на 4% в сравнении с предыдущим годом», — отметили в минздраве.

По данным министерства, среди областей центрального федерального округа РФ — Рязанская область находится на 6 месте, в 2023 году — 8 место в ЦФО. Показатель заболеваемости за 8 месяцев 2024 года составляет — 559,6 случаев на 100 тысяч населения, а по темпу снижения смертности от новообразований Рязанская область заняла 1 место в Российской Федерации по итогам 2023 года.

Ранее в «Росгосстрахе» рассказали, что самым распространенным онкологическим заболеванием остается рак груди. Также стало известно, что с начала года более чем у 13 тысяч рязанцев нашли опухоли.