С начала года более чем у 13 тысяч рязанцев нашли опухоли
По данным минздрава, с начала 2024 года у рязанцев выявили 13050 случаев новообразований, из них 2275 злокачественные.
С начала года более чем у 13 тысяч рязанцев нашли опухоли. Об этом сообщает региональный минздрав.
По данным министерства, с начала 2024 года у рязанцев выявили 13050 случаев новообразований, из них 2275 злокачественные.
Отмечается, что такие цифры приводятся впервые.
Рязанцев призвали пройти диспансеризацию, так как наиболее эффективно лечение онкологии при выявлении на ранней стадии.