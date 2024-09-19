«Росгосстрах»: самым распространенным онкологическим заболеванием остается рак груди

Женщины обращаются к врачам по поводу онкологических заболеваний значительно чаще мужчин, при этом на злокачественные новообразования молочной железы приходится почти четверть от общего числа случаев заболеваний онкологией, по статистике обращений СК «Росгосстрах». Это следует из данных страховщика, который проанализировал статистику обращений своих клиентов по полисам страхования от онкологии в 1 полугодии 2024 года.

66% от общего числа обратившихся — женщины, их почти в 2 раза больше мужчин (34%). Рак груди и рак матки — наиболее распространенные виды онкологических заболеваний (24% и 18% от всех случаев), при этом они возглавляют список на протяжении трех лет с 2021 года.

У мужчин же чаще всего встречается злокачественное новообразование предстательной железы, с ним обратились две трети представителей сильного пола (12% от всех случаев). Другими распространенными видами онкологии среди пациентов обоих полов стали злокачественная меланома кожи (6%) и миелома (6%).

Большинство случаев заболевания онкологией как в этом году, так и в предыдущих, были зафиксированы в Москве и Московской области (29%). Вслед за этим регионом в антирейтинге расположились Рязанская область (18%) и Санкт-Петербург с Ленобластью (12%). Кировская область, которая до этого стабильно занимала второе место, в этом году опустилась на четвертое место (6%).

Основная часть обращений в первом полугодии 2024 года (65%) поступила от людей в возрасте 46-64 лет, а 35% - от пациентов старше 65 лет. В предыдущие периоды в этих возрастных группах также фиксировалось наибольшее число обращений, однако случаи заболеваний были в других возрастных группах: пациенты в возрасте от 30 до 45 лет составляли в среднем до 15% от общего числа обратившихся в страховую компанию за год.

«С онкологическим заболеванием может столкнуться каждый, и невозможно предсказать, в какой момент болезнь проявит себя. Ключевое в этом случае — ранняя диагностика и быстрое начало лечения, на что как раз нацелены полисы онкострахования. Полисы онкострахования созданы специально для того, чтобы человек мог оперативно получить финансовую и медицинскую поддержку при заболевании, причем как в России, так и с лечением за рубежом. Такая страховая защита может предусматривать как финансовую, так и медицинскую помощь и маршрутизацию лечения как в России, так и за рубежом, а обходится она в среднем порядка 10-20 тыс. руб. в год», — говорит Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru