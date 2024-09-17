В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали 229 случаев заболевания, это на 54 случая больше, чем неделю назад.

В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали 229 случаев заболевания, это на 54 случая больше, чем неделю назад.

Выросло и количество госпитализированных рязанцев. На этой неделе оно составила 14 человек.

Выздоровели 198 рязанцев.

Напомним, всего в России за неделю зарегистрировано более 32 тысяч случаев COVID-19.