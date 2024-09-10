За неделю в Рязанской области зафиксировали 175 случаев заражения COVID-19

Отмечается, что количество выздоровевших составило 116 человек.

За неделю в Рязанской области зафиксировали 175 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».

За прошедшую неделю в Рязанской области коронавирусом заболели 175 человек, 8 из них были госпитализированы.

Отмечается, что количество выздоровевших составило 116 человек.

Напомним, на прошлой неделе коронавирусом заразились 158 рязанцев. Ранее сообщалось, что в России выросла заболеваемость COVID-19 на 17.3%.