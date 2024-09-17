В России почти на 30% выросло число случаев заражения COVID-19

За неделю зафиксировано свыше 32 тысяч фактов заболевания.

В России почти на 30% выросло число случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«По итогам 37 недели 2024 года в РФ зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев COVID-19, что на 29,8% выше, чем на прошлой неделе. На территории страны доминирующим вариантом остается линии JN.1, в том числе сублинии JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1», — сказали в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России.