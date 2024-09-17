Стали известны подробности нападения собаки на четырехлетнюю рязанку

Напомним, девочка получила тяжелые травмы. Во время операции ей удалили нежизнеспособную почку, ушили сосуды, питающие почку, мочеточник, раны двенадцатиперстной кишки.

Стали известны подробности нападения собаки на четырехлетнюю рязанку. Детали произошедшего РЗН. Инфо рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседницы РЗН. Инфо, все произошло в районе «Гулькиной деревни». Собака напала на девочку, когда та с подругой проходила мимо дома, в котором проживало животное.

«Хозяин вышел кормить свою собаку на улицу, а она вырвалась за забор и накинулись на ребенка. Девочка гуляла возле своего дома с подружкой. Семья девочки живет на 3-м Новопавловском проезде, а хозяева собаки на 4-м Новопавловском», — отметила женщина.

Она также подчеркнула, что расстояние между их домами около 50 метров.

Женщина отметила, что собаку уже усыпили.

Напомним, девочка получила тяжелые травмы. Во время операции ей удалили нежизнеспособную почку, ушили сосуды, питающие почку, мочеточник, раны двенадцатиперстной кишки.