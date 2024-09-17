Хирургии спасли четырехлетнюю рязанку, искусанную крупной собакой

По словам заведующего детским хирургическим отделением Олега Ларькина, такого объемного повреждения прежде в его практике не встречалось.

Хирургии спасли четырехлетнюю рязанку, искусанную крупной собакой. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Инцидент произошел летом этого года. Четырехлетняя девочка поступила в ОДКБ с серьезными травмами после нападения собаки.

По словам заведующего детским хирургическим отделением Олега Ларькина, такого объемного повреждения прежде в его практике не встречалось.

«Ребенок был в шоке. Травмы очень тяжелые: от сосудов и мочеточника откушена правая почка, повреждена двенадцатиперстная кишка, повреждены обе плевральные полости, переломы нескольких ребер и позвонка, множественные укушенные раны туловища и конечностей», — рассказал хирург.

Во время операции девочке удалили нежизнеспособную почку, ушили сосуды, питающие почку, мочеточник, раны двенадцатиперстной кишки.

Сейчас, по словам хирурга, девочка готовится к выписке. Она провела в больнице больше месяца.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что по факту нападения собаки на ребенка и причинения ему телесных повреждений отделом дознания ОМВД России по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ.