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Дело о ДТП в Рязанской области с автобусом «Волгоград — Москва» вернули в прокуратуру
Отмечается, что владельца туристической компании «Диана Тур» Налчи Махира судят заочно. Сам он находится в Турции, а его интересы представляют два адвоката.

Дело о ДТП в Рязанской области с автобусом «Волгоград — Москва» вернули в прокуратуру. Об этом сообщает портал «102.RU».

Отмечается, что Волжский городской суд Волгоградской области постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении владельца туристической компании «Диана Тур» Налчи Махира, которого судят после ДТП в Рязанской области в декабре 2020 года, где погибли четыре человека, а десятилетний мальчик потерял конечности.

По словам матери ребенка Татьяны Степановой, четыре года она не может добиться от компании компенсации морального вреда и дорогостоящего лечения сына.

Бизнесмена судят заочно. Сам он находится в Турции, а его интересы на суде представляют два адвоката.

Напомним, ДТП произошло на 247-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе Москва — Волгоград находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.