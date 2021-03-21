Мать мальчика, потерявшего обе ноги и руку в ДТП под Рязанью, рассказала о его состоянии

Мать Владислава Синилкина, пострадавшего в серьезной аварии в Скопинском районе, рассказала о самочувствии сына. Женщина ежедневно делится новостями с подписчиками на своей странице в Instagram.

Мать Владислава Синилкина, пострадавшего в серьезной аварии в Скопинском районе, рассказала о самочувствии сына. Женщина ежедневно делится новостями с подписчиками на своей странице в Instagram. По словам Татьяны Синилкиной, ее 11-летний сын старается не унывать, но уже очень хочет домой. Влад уже три месяца находится в московской клинике. Женщина почти все время проводит с ребенком. В свободное от медицинских процедур время он собирает конструктор, играет, занимается и общается с друзьями.

Также мальчик каждый день занимается спортом — качает руку и пресс.

«Сегодня происходили срывы. Слезы не касались тренировок, это связано с пребыванием в больнице — у него начали проявляться психи. Если раньше он плакал по другому поводу и были другие разговоры, то сейчас два дня подряд Владик говорит, что не может, он хочет домой и все надоело. Но это ребенок, и у него немножко другие представления и мысли в голове. Я, конечно, стараюсь со своей стороны поддержать и сказать, что надо чуть-чуть потерпеть и все закончится, мы на финишной прямой», — рассказала Татьяна.

По ее словам, прогнозы о состоянии в их случае врачи не делают, все происходит постепенно.

Напомним, ДТП произошло на 247-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе Москва — Волгоград находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.