СК опубликовал видео с места трагедии в рязанской квартире

Напомним, трагедия произошла в среду, 11 сентября, в квартире дома № 4 по улице Поселковой.

Появилось видео с места гибели двух рязанцев от отравления угарным газом. Его опубликовал региональный СУ СК.

Напомним, трагедия произошла в среду, 11 сентября, в квартире дома № 4 по улице Поселковой. Там обнаружили тела двух мужчин, 1965 и 1988 годов рождения, а также в больницу доставлены пять жильцов многоэтажки, в том числе четверо детей, с признаками отравления угарным газом.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.