В СК рассказали подробности трагедии на улице Поселковой в Рязани

На месте работают следователь и криминалист.

В СК рассказали подробности трагедии на улице Поселковой в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что все случилось во среду, 11 сентября, в квартире дома № 4 по улице Поселковой.

Там обнаружили тела двух мужчин, 1965 и 1988 годов рождения, а также в больницу доставлены пять жильцов многоэтажки, в том числе четверо детей, с признаками отравления угарным газом.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.

На месте работают следователь и криминалист.