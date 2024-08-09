Захар Петров стал четвертым в заплыве на каноэ-одиночках на Олимпиаде-2024

Победителем соревнований стал Мартин Фукса из Чехии, вторым финишировал бразилец Исак Кейрош. Молдавский каноист Сергей Тарновский стал бронзовым призером.

Захар Петров стал четвертым в заплыве на каноэ-одиночках на Олимпиаде-2024. Об этом сообщает портал championat.com.

В пятницу, 9 августа, рязанец Захар Петров занял четвертое место в финальной гонке соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 м.

Победителем соревнований стал Мартин Фукса из Чехии, вторым финишировал бразилец Исак Кейрош. Молдавский каноист Сергей Тарновский стал бронзовым призером.

Ранее Петров вместе с Алексеем Коровашковым занял четвертое место в финале соревнований по каноэ-двойкам.

Фото: championat.com