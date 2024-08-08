Рязанец Захар Петров занял четвертое место в финале Олимпиады-2024 по каноэ-двойкам

8 августа российские гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков заняли 4 место на Олимпиаде в Париже. Первое место заняли спортсмены из Китая, второе — из Италии, третье — из Испании.

Рязанец Захар Петров занял четвертое место в финале Олимпиады-2024 по каноэ-двойкам. Об этом сообщает портал championat.com.

8 августа российские гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков заняли 4 место на Олимпиаде в Париже.

Первое место заняли спортсмены из Китая, второе — из Италии, третье — из Испании.

Ранее спортсмены заняли первое место в полуфинальном заезде соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м и вышли в финал.

Фото: championat.com