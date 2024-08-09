В Госдуме исключили возможность новой мобилизации на фоне атаки по границам РФ

Вопрос о проведении дополнительной мобилизации в Росси не стоит.

В Госдуме исключили возможность новой мобилизации на фоне атаки по границам РФ. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Виктор Заварзин.

По его словам, вопрос о проведении дополнительной мобилизации в Росси не стоит.

«У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что рязанцы начали активнее подписывать контракты после событий на границе РФ.