Рязанцы начали активнее подписывать контракты после событий на границе РФ

Отмечается, показатель вырос за последние два дня.

В Рязанской области увеличилось количество желающих заключить контракт с Минобороны. Об этом сообщил начальник регионального пункта отбора на службу по контракту Дмитрий Зайцев.

Отмечается, показатель вырос за последние два дня.

«Считаю, что это связано в первую очередь с трагическими событиями, которые сейчас развиваются на территории Курской области. Я уверен, что количество желающих будет увеличиваться», — отметил он.