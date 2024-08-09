В центре Рязани месяц не могут ликвидировать провал асфальта

Мэрия уточнила, что провал на перекрестке произошел из-за повреждения плиты тепловой камеры.

В Рязани месяц не могут ликвидировать провал асфальта на перекрестке улиц Есенина, Фирсова и Садовой. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.

ЧП произошло 9 июля.

Мэрия уточнила, что провал на перекрестке случился из-за повреждения плиты тепловой камеры. Участок огородили, а специалистов РМТС послали «принимать меры по ликвидации провала» 10 июля.

В пятницу, 9 августа, огороженная яма все еще на месте.