В центре Рязани месяц не могут ликвидировать провал асфальта
Мэрия уточнила, что провал на перекрестке произошел из-за повреждения плиты тепловой камеры.
В Рязани месяц не могут ликвидировать провал асфальта на перекрестке улиц Есенина, Фирсова и Садовой. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.
ЧП произошло 9 июля.
Мэрия уточнила, что провал на перекрестке случился из-за повреждения плиты тепловой камеры. Участок огородили, а специалистов РМТС послали «принимать меры по ликвидации провала» 10 июля.
В пятницу, 9 августа, огороженная яма все еще на месте.